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04 Марта 2018 года, 12:48

Сборная Северного флота вышла в финал чемпионата ВМФ по хоккею с шайбой


СЕВЕРОМОРСК/ 4 марта/ БИ-ПОРТ - В Североморске состоялись отборочные матчи чемпионата Военно-морского флота России по хоккею с шайбой 2018 года, который торжественно открыл Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

На хоккейной площадке стадиона центра морской и физической подготовки хозяева соревнований встретились со сборной Балтийского флота. Игра была напряжённой и захватывающей. С самого начала встречи североморцы пошли в атаку и забили первый гол. Гостям из Калининграда удалось размочить счёт только после второй пропущенной шайбы. На перерыв команды ушли со счётом 4:1 в пользу Северного флота. В оставшиеся периоды североморцы забили ещё 10 голов, пропустив один. Они одержали победу с разницев в 12 шайб и первыми вышли в финал.

Команды Черноморского и Тихоокеанского флотов, провели встречу также в Северомрске на крытой хоккейной площадке «Алтай». Игроки обеих сборных показали высокий уровень игры, но последнее слово осталось за тихоокеанцами. Они победили со счётом 7:2 и стали вторыми финалистами.

Сегодня в Североморске состоится полуфинал, финал и торжественное закрытие состязаний. За звание чемпиона сразятся команды Северного и Тихоокеанского флотов, а команды Балтийского и Черноморского флотов будут играть за «бронзу».

 

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  • Хорошей игры Североморцы. Уверены в вашей победе!
  • Хакеры сообщают, что следующий чемпионат будет международным и приглашены будут сборные Третьего, Четвёртого, Пятого, Шестого, Седьмого и Десятого флотов...
  • Матчи с военнопленными? Ядерной зимой? Да не, лучше междусобойчики устраивать...))
 
 
 
 
 
 
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