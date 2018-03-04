Сборная Северного флота вышла в финал чемпионата ВМФ по хоккею с шайбой

04 Марта 2018 года, 12:48

СЕВЕРОМОРСК/ 4 марта/ БИ-ПОРТ - В Североморске состоялись отборочные матчи чемпионата Военно-морского флота России по хоккею с шайбой 2018 года, который торжественно открыл Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

На хоккейной площадке стадиона центра морской и физической подготовки хозяева соревнований встретились со сборной Балтийского флота. Игра была напряжённой и захватывающей. С самого начала встречи североморцы пошли в атаку и забили первый гол. Гостям из Калининграда удалось размочить счёт только после второй пропущенной шайбы. На перерыв команды ушли со счётом 4:1 в пользу Северного флота. В оставшиеся периоды североморцы забили ещё 10 голов, пропустив один. Они одержали победу с разницев в 12 шайб и первыми вышли в финал.

Команды Черноморского и Тихоокеанского флотов, провели встречу также в Северомрске на крытой хоккейной площадке «Алтай». Игроки обеих сборных показали высокий уровень игры, но последнее слово осталось за тихоокеанцами. Они победили со счётом 7:2 и стали вторыми финалистами.

Сегодня в Североморске состоится полуфинал, финал и торжественное закрытие состязаний. За звание чемпиона сразятся команды Северного и Тихоокеанского флотов, а команды Балтийского и Черноморского флотов будут играть за «бронзу».