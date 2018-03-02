Автомобиль столкнулся с трактором в ЗАТО Александровск

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Галина Ширшина:
Считанные дни остаются до выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Вовсю идёт предвыборная кампания, кандидаты и их доверенные лица колесят по стране, проводят встречи с избирателями, участвуют в дебатах. О программе кандидата в президенты РФ Григория Явлинского мы побеседовали с его доверенным лицом Галиной Ширшиной
Мурад Абакаров:
Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров
Збигнев Грутковски:
Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе
Марина Ковтун:
Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун
Оксана Терехова:
Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова