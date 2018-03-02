04 Марта 2018 года, 18:01

МУРМАНСК/ 4 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоится презентация национального банка «Хибины». Организатором выступят Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы и Кольский центр охраны дикой природы. Именно они вели основную работу по проектированию и согласованию парка. Эксперты расскажут о будущем недавно созданной природной территории, представят возможные варианты и перспективы ее развития.

Напомним, в феврале 2018 года было принято решение о создании в Мурманской области национального парка «Хибины». Площадь парка, который охватывает территории Кировска, Апатитов и Оленегорска, составляет почти 85 тысяч гектар.

В мероприятии примут участие представители Правительства Мурманской области, органов местного самоуправления региона, промышленных предприятий и общественных организаций Мурманска и области.