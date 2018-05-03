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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области утверждён норматив накопления бытовых отходов
 
 
 
 
03 Мая 2018 года, 14:15

В Мурманской области утверждён норматив накопления бытовых отходов


МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов утверждены сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Для многоквартирных и индивидуальных жилых домов норматив составит 284,4 кг или 1,8 кубического метра в год на одного проживающего. Как сообщила первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина, введение новой коммунальной услуги повлечет изменение порядка расчета размера платы граждан. До сих пор плата определялась из расчета за один метр квадратный общей площади занимаемого помещения и была включена в состав платы за содержание и ремонт. В дальнейшем плата будет браться с одного проживающего.

Алексей Тюкавин подчеркнул, что необходимо провести широкую разъяснительную работу среди населения, объясняя причину изменений в квитанциях на оплату услуг.

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    array(7) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "41462" ["channel"]=> string(22) "/news/item/214324.html" ["comment"]=> string(557) "На сегодняшний день в Мурманске не официально для расчета контейнеров применяется норма 2,09 на человека в год и эта норма без учета крупногабаритных отходов, а сейчас утвердили 1,8 и крупногабаритные отходы в том числе. Если под эту норму снять контейнеры на контейнерных площадках, то будет мусорный хаос." ["date"]=> string(19) "2018-05-03 15:39:05" ["autor"]=> string(12) "Сергей" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.202" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:76576086" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "41463" ["channel"]=> string(22) "/news/item/214324.html" ["comment"]=> string(293) "Мусор - это ресурс, как фекальные воды. Вывоз мусора - услуга, договорные обязательства сторон. Пока не появится на рынке такой РЕСУРСНИК, платить ДЯДЕ НЕЗАКОННО!" ["date"]=> string(19) "2018-05-03 15:56:19" ["autor"]=> string(8) "Вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:76576495" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "41469" ["channel"]=> string(22) "/news/item/214324.html" ["comment"]=> string(1081) "285 кг :12 = 23,75 кг мусора в месяц с человека. У меня отходы составляют 5-7 кг в месяц. Что в мусоре: в основном упаковка. Неужели Вы покупаете более 20 кг упаковки в месяц на человека? То, что нам предлагают никакой не норматив и никаких замеров никто не делал. Оператор полигона сказал, что мне для хорошей жизни надо вот столько. О кей! Делим сумму на число жителей города, получаем то, что нам представляют как норматив. Если это норматив, то он взят с очень хорошим запасом и будет каждый год индексироваться. Мусор превращен в золотую жилу. Такое впечатление, что Гражданская война не закончилась." ["date"]=> string(19) "2018-05-03 17:51:05" ["autor"]=> string(11) "Игорь " ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "95.52.20.10" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:76579007" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "41473" ["channel"]=> string(22) "/news/item/214324.html" ["comment"]=> string(1194) "По скромным подсчетам выходит один мусорный контейнер в день от средней, пятиэтажной хрущевки. Но выбрасывают гораздо больше. Причем поток мусора не одинаков. Он имеет пиковые значения, например праздники. Это без негабаритного мусора. Получается, что обязательно появиться сверхнормативный мусор. Который постараются "запихать" в статью содержание и ремонт, как это уже произошло с остальными коммунальными ресурсами. Мало того, что эти ресурсы "сжирают" оплаченные деньги за содержание, так еще будут и штрафы за бардак на контейнерных площадках, которые тоже будут оплачены из содержания и ремонта. На сам дом денег не будет, все пойдет ресурсникам." ["date"]=> string(19) "2018-05-03 18:43:27" ["autor"]=> string(12) "Андрей" ["email"]=> string(12) "nety@ego.com" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "94.140.241.88" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:76579980" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "41484" ["channel"]=> string(22) "/news/item/214324.html" ["comment"]=> string(66) "Сначала сборы на капремонт, теперь..." ["date"]=> string(19) "2018-05-03 22:32:48" ["autor"]=> string(24) "Н. 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["date"]=> string(19) "2018-05-04 06:05:45" ["autor"]=> string(10) "Anton Furs" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(49) "http://graph.facebook.com/100007730499930/picture" ["ip"]=> string(13) "178.65.171.38" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:76593152" } }
  • На сегодняшний день в Мурманске не официально для расчета контейнеров применяется норма 2,09 на человека в год и эта норма без учета крупногабаритных отходов, а сейчас утвердили 1,8 и крупногабаритные отходы в том числе. Если под эту норму снять контейнеры на контейнерных площадках, то будет мусорный хаос.
  • Мусор - это ресурс, как фекальные воды. Вывоз мусора - услуга, договорные обязательства сторон. Пока не появится на рынке такой РЕСУРСНИК, платить ДЯДЕ НЕЗАКОННО!
  • 285 кг :12 = 23,75 кг мусора в месяц с человека. У меня отходы составляют 5-7 кг в месяц. Что в мусоре: в основном упаковка. Неужели Вы покупаете более 20 кг упаковки в месяц на человека? То, что нам предлагают никакой не норматив и никаких замеров никто не делал. Оператор полигона сказал, что мне для хорошей жизни надо вот столько. О кей! Делим сумму на число жителей города, получаем то, что нам представляют как норматив. Если это норматив, то он взят с очень хорошим запасом и будет каждый год индексироваться. Мусор превращен в золотую жилу. Такое впечатление, что Гражданская война не закончилась.
  • По скромным подсчетам выходит один мусорный контейнер в день от средней, пятиэтажной хрущевки. Но выбрасывают гораздо больше. Причем поток мусора не одинаков. Он имеет пиковые значения, например праздники. Это без негабаритного мусора. Получается, что обязательно появиться сверхнормативный мусор. Который постараются "запихать" в статью содержание и ремонт, как это уже произошло с остальными коммунальными ресурсами. Мало того, что эти ресурсы "сжирают" оплаченные деньги за содержание, так еще будут и штрафы за бардак на контейнерных площадках, которые тоже будут оплачены из содержания и ремонта. На сам дом денег не будет, все пойдет ресурсникам.
  • Сначала сборы на капремонт, теперь...
  • социальное государство, путин, стабильность, светлое будущее. мы ещё и не такое увидим в ближайшие годы. наши ракеты самые длинные, наши кварплаты самые высокие.
  • Это такой намёк что плата вырастет в 2-3 раза (ну обычно в квартире живет семья из 2-3 человек)? " подчеркнул, что необходимо провести широкую разъяснительную работу среди населения, объясняя причину изменений в квитанциях на оплату услуг" - зачем широкую, тут можно очень коротко: "НАМ НАДО СОДРАТЬ С ВАС ЕЩЁ БАБЛА".
 
 
 
 
 
 
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