В Мурманской области утверждён норматив накопления бытовых отходов

03 Мая 2018 года, 14:15

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов утверждены сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Для многоквартирных и индивидуальных жилых домов норматив составит 284,4 кг или 1,8 кубического метра в год на одного проживающего. Как сообщила первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина, введение новой коммунальной услуги повлечет изменение порядка расчета размера платы граждан. До сих пор плата определялась из расчета за один метр квадратный общей площади занимаемого помещения и была включена в состав платы за содержание и ремонт. В дальнейшем плата будет браться с одного проживающего.

Алексей Тюкавин подчеркнул, что необходимо провести широкую разъяснительную работу среди населения, объясняя причину изменений в квитанциях на оплату услуг.