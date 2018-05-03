Для девочки, чьи родители и брат погибли на пожаре в Апатитах, собирают помощь

03 Мая 2018 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области собирают материальную помощь для 18-летней Юлии Тарновской. Её родители и младший брат погибли в результате пожара в квартире, который произошёл 30 апреля. Причиной пожара по предварительным данным стало замыкание проводки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вчера в группе социальной сети «Вконтакте» был объявлен сбор средств для девушки. Юлия учится в Санкт-Петербурге. Сбор проходит до 7 мая. По состоянию на 3 мая неравнодушные граждане уже собрали более 80 тысяч рублей.