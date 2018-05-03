Более девяти тысяч граждан пересекли границу Мурманской области за первомайские выходные

03 Мая 2018 года, 14:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Через границу Мурманской области с Норвегией и Финляндией за первомайские выходные проследовали в обоих направлениях 9100 граждан и 3602 единицы транспорта. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманской таможне.

«В пункте пропуска Аэропорт Мурманск прошли таможенный контроль на прилет-вылет 8 воздушных судов международного сообщения и 708 граждан», - сообщили агентству.

Самым загруженным был МАПП Борисоглебск, где границу за длинные выходные пересекли 4107 граждан. Через МАПП Лотта проследовали 1746 человек, через МАПП Салла — 3247 граждан.

«Пиковая загруженность пассажирского направления и полос движения легкового автотранспорта отмечена 29 апреля и 2 мая», - сообщили в таможне.