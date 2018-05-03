Программа лояльности «Аэрофлот-бонус» удостоена четырех наград престижной премии «Freddie Awards 2018»

03 Мая 2018 года, 15:50

МОСКВА/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Программа лояльности Аэрофлота стала победительницей американской премии «Freddie Awards 2018» в трёх номинациях: «Лучшая программа элитного уровня», «Лучший клиентский сервис», «Лучшая возможность использования миль».

Также программа лояльности национального перевозчика завоевала престижную специальную награду «210 AWARD», которая вручается компаниям за наибольший потенциал развития.

Победители этого года были выявлены по итогам онлайн голосования в шести категориях в трех регионах мира — Северная и Южная Америка, Европа/Африка, Ближний Восток/Азия/Океания, в котором приняли участие свыше 4,2 млн человек из более чем 230 стран мира. Объективность результатов достигается не только широким кругом участников, но и справедливой системой подсчета голосов, учитывающей поправку на размер компании-номинанта.

«Аэрофлот Бонус» является крупнейшей программой лояльности в России и странах СНГ. На данный момент программа насчитывает свыше 7,1 млн участников. За полеты на рейсах Аэрофлота, России, Авроры или авиакомпаний альянса «SkyTeam» участнику программы начисляются мили. Также участники копят мили, приобретая товары и услуги у партнеров программы «Аэрофлот Бонус». Мили можно использовать на премиальный билет, повышение класса обслуживания или обменять на многочисленные премии партнеров.

Аэрофлот выполняет три ежедневных рейса из Мурманска в Москву и два в Санкт-Петербург. Уже с понедельника, 21 мая, количество рейсов в город на Неве увеличится до трех, а с 1 августа количество рейсов на линии Мурманск-Москва увеличится до четырех.

Отметим, что за сегмент Мурманск - Москва в программе лояльности «Аэрофлот-Бонус» начисляется от 700 миль, а за перелет в Санкт-Петербург от 500 миль.