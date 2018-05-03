На добровольческом форуме ждут молодых волонтёров

03 Мая 2018 года, 17:00

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – 15 мая в центре «Лапландия» состоится областной добровольческий форум «Моя малая Родина» в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД».

Она организована по инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем Светланы Медведевой, и будет проводиться с 14 по 20 мая 2018 года.

Цель форума – обучить молодых волонтёров, которые смогут работать со сверстниками гораздо эффективнее, чем их взрослые коллеги. Сегодня главное внимание уделяется профилактике ВИЧ-инфекции среди старшеклассников и студентов, поэтому на добровольческом форуме будут проведены мастер-классы и практикумы «Командообразование», «Реализация эффективных практик в сфере добровольчества», «Основы социального проектирования» и другие.

На форум приглашаются участники областной школы волонтеров, члены детских и молодежных общественных объединений и волонтерских организаций в возрасте 13-17 лет.