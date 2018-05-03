Воздух Финляндии – самый чистый

03 Мая 2018 года, 18:00

ФИНЛЯНДИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В течение восьми лет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводила исследования качества воздуха в ста странах. Выяснилось, что самые оптимальные показатели – в Финляндии. Содержание микрочастиц пыли здесь составляет в среднем шесть микрограммов на кубический метр. Несколько уступают Финляндии Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.

Об этом сообщил финский Метеорологический центр, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

Самые высокие показатели исследователи зафиксировали в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.