Дачники Северо-Запада стали чаще покупать мангалы и мотоблоки

03 Мая 2018 года, 18:23

РОССИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Аналитики Яндекс. Кассы выяснили, что жители Северо-Западного федерального округа покупают к новому дачному сезону и сколько тратят на такие товары. Учитывались покупки пользователей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов. Сравнивались платежи за апрель 2018 и 2017 годов на онлайн-площадках, которые работают с Яндекс. Кассой. Всего их более 90 тысяч по всему миру.

По сравнению с апрелем 2017 года число покупок товаров для дачи и активного отдыха, а также садовых растений, которые жители Северо-Запада оплатили через Яндекс. Кассу, в целом выросло в 5,2 раза. Средний чек жителей региона за товары для дома и сада увеличился в 4,1 раза — до 6900 рублей. На товары для активного отдыха люди тратят в среднем за раз 7410 рублей. Это на 64% больше, чем в апреле прошлого года. А вот средний чек за садовые растения, наоборот, уменьшился на 61% — до 2840 рублей.

В других федеральных округах самый большой средний чек за товары для дома и сада — на Дальнем Востоке (7000 рублей), самый маленький — на Юге (3760 рублей). В целом по России количество платежей через Яндекс. Кассу за товары для дома и дачи в этом апреле выросло в 4 раза по сравнению с таким же периодом 2017 года. Средний чек за такие товары увеличился в 3 раза — до 5030 рублей.

По данным Яндекс. Маркета, в апреле 2018 года сильнее всего вырос спрос россиян на мангалы — в 5 раз по сравнению с серединой минувшего марта. Интерес к грилям, барбекю и коптильням вырос не так сильно — в 2,5 раза. Также многие дачники решили обновить теплицы и каркасные сооружения для огородов. Спрос на эти товары увеличился в 4,2 раза. Из садовой техники пользователи активно интересуются мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками.