Учения по спасению подводной лодки пройдут в Баренцевом море

РОССИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – 4 мая в Баренцевом море поисково-спасательные силы СФ организуют учения по оказанию помощи условно терпящей бедствие подводной лодке.
В них примут участие более 20 кораблей, в том числе судно «Георгий Титов» с глубоководными спасательными аппаратами «АС-34» и «АС-36», дизель-электрическая подводная лодка, корабли Кольской флотилии разнородных сил, суда и катера обеспечения, противолодочные самолеты и вертолеты, беспилотные летательные аппараты. Необходимо добиться слаженности действий всех участников спасательных работ.