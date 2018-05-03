Старейший житель Норвегии скончался на 109 году жизни

03 Мая 2018 года, 18:51

НОРВЕГИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – 1 мая в доме престарелых на юго-востоке Норвегии умер самый старый житель Джордж Мелфорд Нюгорд. 108-летний мужчина был уроженцем США, но давно переехал в страну фьордов из-за жены.

Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости со ссылкой на местную газету VG.

Нюгорд работал столяром, жил в собственном доме до тех пор, пока ему не исполнился 101 год.

Надо заметить, что в Норвегии именно мужчины нередко оказываются долгожителями. До этого старейшим жителем Норвегии был Карл Фальк, который умер в июле 2016 года в возрасте 109 лет.

Фото: Frode Hansen VG