Мурманчане вновь пройдут в «Бессмертном полку»

03 Мая 2018 года, 17:16

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Традиционно, 9 мая в городе-герое Мурманске состоится традиционное шествие «Бессмертный полк». Гражданам, желающим принять участие в шествии в составе организованной колонны, необходимо с 9.30 до 10.00 с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны прибыть к месту построения колонны к зданию Правительства Мурманской области.

Для мурманчан, участвующих в шествии в составе организаций, предприятий и учреждений города Мурманска, местом сбора назначена площадь перед зданием конгресс-отеля «Меридиан». Время сбора с 9.00 до 9.30.