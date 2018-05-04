Граждане вышли на митинг против доначислений за отопление

03 Мая 2018 года, 19:00

НИЖНИЙ НОВГОРОД/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Около 300 человек собрались у здания компании «Волгаэнергосбыт». Участники стихийного митинга перекрыли движение по проспекту Ильича. По информации местных СМИ, причина выступлений жителей двух районов города проста: жители получили квитанции, в которых указаны суммы доплат за отопление. Они составляют от полутора до 12 тысяч рублей. В АО «Волгаэнергосбыт» объясняют, что произведена корректировка платы за отопление с учетом фактических показаний общедомовых приборов учета.

Доплаты всегда вызывают недовольство граждан, но на этот раз суммы оказались слишком велики и люди вышли на улицу. Инициативная группа намерена в ближайшее время организовать сход жителей города.

В Мурманской области проблема доплат тоже возникала. В декабре 2017 года жители Североморска получили, по их словам, после перерасчёта квитанции с суммами до 40 тысяч рублей.

В апреле прошла информация о том, что по итогам 2017 года будет произведена корректировка платы за отопление в десяти муниципалитетах: Мурманске, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Кандалакше, Зеленоборском, Умбе, Коле, Кильдинстрое, Мурмашах и Верхнетуломском (всего более 350 домов). Грядут доначисления от 1 до 150 рублей на квадратный метр жилья.

Фото: НИА Нижний Новгород