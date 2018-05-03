Из Москвы в Мурманск - за 2945 рублей

03 Мая 2018 года, 17:05

РОССИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В рамках акции «Город-герой» с 7 февраля этого года при покупке билетов в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения поездов формирования АО «ФПК» несколько городов пользуются специальными тарифами. В перечень городов входят Волгоград, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург и Тула.

Теперь из Москвы в Мурманск на одном поезде в купейном вагоне можно доехать за 3945 рублей, а на другом – за 2945 рублей. Из Санкт-Петербурга можно добраться до столицы Заполярья 1945 рублей.

Стоимость билетов на другие рейсы можно посмотреть на сайте РЖД.