Зампредседателя СФ о наказании за исполнение санкций: Прежде всего – не навредить

03 Мая 2018 года, 17:40

РОССИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности для компаний, которые, работая в России, исполняют санкции США, сообщили «Извеcтия». Подобные меры должны распространяться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании, которые, например, не работают в Крыму. Эксперты полагают, что сейчас сложилась «ненормальная ситуация»: решениями США руководствуются не только иностранные, но и некоторые российские компании.

Ранее за введение запрета на исполнение санкций США в РФ высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. В России должны жить по российским законам, а не руководствоваться «антироссийскими решениями отдельных государств», заявил он. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс депутаты подготовят отдельным законопроектом, подчеркнул председатель ГД.

Инициативу поддержали и в Совете Федерации. Об этом сообщил зампредседателя СФ Евгений Бушмин. Первый зампредседателя СФ Николай Федоров в свою очередь заявил, что сенаторы будут руководствоваться принципом, «сформулированным отцом медицины Гиппократом». «Прежде всего — не навредить. Это — альфа и омега законотворческого процесса», — заметил он.

«Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность», — сказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он заявил, что в случае внесения поправок в УК их поддержит Совет Федерации

По этому вопросу также выступил политконсультант Дмитрий Фетисов. Она считает, что если данное предложение будет принято, оно может стать серьезным инструментом для давления на представителей американского бизнеса, поддерживающих санкции. «Находясь под угрозой уголовного преследования и одновременно не желая нести убытки для своего бизнеса, они будут вынуждены давить на свое правительство и просить его смягчить или отменить антироссийские санкции. Поэтому предложение Володина можно назвать не только эффективным, но и продуманным. Ответ на антироссийские санкции так или иначе направлен на поддержку отечественного бизнеса», — сказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе