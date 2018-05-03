Эксперты проведут исследование особенностей сна детей в Арктике

03 Мая 2018 года, 18:15

МОСКВА/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Особенности детского сна в Арктической зоне исследуют эксперты «Проектного офиса развития Арктики». Они оценят влияние северных условий на показатели сна и бодрствования и другие биологические ритмы детского населения. Планируется, что работы будут завершены до конца текущего года.

Руководитель проекта Михаил Полуэктов сообщил, что плохое качество сна ребенка может повышать риск умственного отставания, ухудшать коммуникативные функции, негативно влиять на успеваемость, способствовать избыточной массе тела

«Сон является одним из важнейших факторов развития ребенка с момента его рождения. Сон воздействует на работу нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма, существенно влияет на физическое и психомоторное развитие, эмоциональный баланс, память и умственную работоспособность», - сказал он.

По слова генерального директора «ПОРА» Бориса Тарасова, ранее особенности сна детей в естественных условиях у коренных малочисленных народов Севера и пришлого населения не изучались. А ведь проживание на севере к концу школу приводят к значительному изменению здоровья детей.

«В связи с этим ученые Института биологии Карельского Научного центра совместно с коллегами из Сеченовского Университета (Москва) на средства, выделенные «ПОРА», решили провести исследование особенностей сна у детей Арктики в несколько этапов», - сказал Тарасов.

На первом этапе будет проведено анкетирование детей, проживающих в Арктической зоне. На втором этапе будут произведены кортизола, исследование генов, связанных с биологическими ритмами. На третьем этапе исследователи проведут генотипирование по определенным генам в исследуемых группах и создание генетической базы данных. В завершении будет подготовлен ряд статей для научных изданий и разработаны рекомендации по профилактике заболеваний у детей, проживающих в Арктике.