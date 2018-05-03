Перед североморскими школьниками выступили служебные собаки

03 Мая 2018 года, 19:45

СЕВЕРОМОРСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Группа кинологов отдела по конвоированию УФСИН России по Мурманской области со своими воспитанниками побывали в североморской школе продлённого дня. Собаки разного служебного профиля продемонстрировали учащимся показательные выступления.

Собаки разыскного профиля показали свои навыки по общему курсу послушания, обыску местности, выборке человека. Отдельным номером стало выступление инструктора-кинолога Антона Алферова с бельгийской овчаркой, специализирующейся на поиске наркотических веществ. Во время поиска демонстрировался досмотр отдельно стоящего транспорта, а также обыск ручной клади.

В завершение мероприятия собаки продемонстрировали задержание условного «преступника», в роли которого был инструктор-кинолог. По словам старшего инспектора кинологической группы отдела по конвоированию УФСИН Михаила Заякина, работа служебных собак вызвала неподдельный интерес у ребят. Третьеклассники задавали много разнообразных вопросов о служебных породах собаках и тонкостях их дрессировки.