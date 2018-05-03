Судно Greenpeace попыталось сблизиться с ПАТЭС «Академик Ломоносов»

03 Мая 2018 года, 17:25

МИР/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Судно«Белуга 2» с активистами Greenpeace на борту попыталось сблизиться с плавучим энергоблоком «Академик Ломоносов». Об этом сообщили в Госкорпорации «Росатом». ПАТЭС буксируется из Санкт-Петербурга в Мурманск для загрузки ядерного топлива в реактор. О сопровождении энергоблока защитники природы сообщили сегодня днём в своём Твиттере.

Предотвратить «опасное сближение» российским судам конвоя помогли катера береговой охраны Швеции и Дании.

«Академик Ломоносов» вышел в направлении Мурманска 28 апреля. Ожидается, что энергоблок доставят к причалу Атомфлота к середине мая.