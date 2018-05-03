МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Баталова Игоря Валерьевича», - говорится в тексте указа.
О том, что Игорь Баталов отправится в отставку «Би-порт» писал ещё в марте текущего года. Ранее стало известно, что в его отношении Главным управлением собственной безопасности МВД России проводится проверка на предмет возможных нарушений законодательства. Собственную проверку более года назад в отношении Баталова начал Следственный комитет по Мурманской области.