Атомные станции получают предупреждения о терактах в день инаугурации Путина

04 Мая 2018 года, 12:07

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Атомные станции по всей России могут стать целью террористов в день инаугурации Владимира Путина 7 мая. По данным «Фонтанки», Росгвардия приведена в повышенную боеготовность и рассылает предупреждения по АЭС в регионах.

Источник «Би-порта» на Кольской АЭС утверждает, что усиления охраны на станции не наблюдается. В Управлении Росгвардии по Мурманской области агентству сообщили, что информация о рассылке предупреждений не соответствует действительности и охрана объекта осуществляется в штатном режиме.