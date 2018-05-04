За две недели в Мончегорске 16 пешеходов нарушили ПДД

04 Мая 2018 года, 12:23

МОНЧЕГОРСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Госавтоинспекторы Мончегорска подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход». Мероприятие проводилось с целью профилактики и предупреждения ДТП с участием пешеходов, а также пресечения административных правонарушений в области дорожного движения на территории Мончегорского района.

С 16 по 29 апреля выявлено 16 нарушителей, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. Также за эти дни выявлено 4 водителя, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.