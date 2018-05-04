Испугавшись ограничения на выезд из страны, должник оплатил налоги

04 Мая 2018 года, 15:00

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В отделе судебных приставов Первомайского округа Мурманска на исполнении находилось производство о взыскании с жителя города в доход государства налоговых платежей в размере более 146 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав неоднократно приходил домой к должнику, чтобы проверить его имущественное положение. Но дверь никто не открывал. Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

В один из «мобильных» пунктов судебных приставов, в период проведения Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах», обратился тот самый должник и спросил о своих задолженностях. От судебных приставов ему стало известно о долге по налогам. Должник получил разъяснения о порядке оплаты задолженности и основаниях для отмены временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

На следующий день мужчина погасил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.