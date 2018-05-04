Пришёл май – алкоголь не распивай

04 Мая 2018 года, 18:05

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – С наступлением весны граждане начинают активно употреблять алкогольные напитки на улицах. Как сообщает газета «Известия», в эти дни полицейская статистика фиксирует значительный рост числа нарушений антиалкогольного законодательства.

Всем известно, что употребление алкоголя в общественных местах наказывается по закону, но любители выпить пытаются обойти запрет. И напрасно. Оказывается, не обязательно даже пить спиртное, достаточно открыть пробку или повернуть ключ в алюминиевой банке — по закону это уже является распитием. Во всяком случае, суды нередко встают на сторону полиции в этом вопросе.

Однако, можно оспорить действия сотрудника правоохранительных органов, который пытается привлечь гражданина за распитие. Юрист Европейской юридической службы Чермен Кассохов сообщил, что полицейский должен доказать факт распития, а также то, что место является общественным. Должно быть подтверждено, что распивался именно алкоголь и это делал гражданин, на которого был составлен протокол.

Летом в России будет проходить чемпионат мира по футболу, и для любителей выпить на плэнере появятся дополнительные сложности. Задерживать и штрафовать за распитие в общественном месте будут чаще и жёстче. Не стоит «маскировать» бутылку, прятать её в пакет или сумку. Ни в одном законе не сказано, что пакет на таре освобождает пьющего в общественном месте от административной ответственности. Так что уловки не помогут.