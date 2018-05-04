Сотрудники МЧС просят жителей области не поджигать сухую траву

04 Мая 2018 года, 13:25

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – На территории региона участились возгорания, возникающие из-за палов сухой растительности. Пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области сообщает, что в последнее время резко возросло количество выездов подразделений пожарной охраны на тушение палов, особенно на юге области - в Кандалакше и Ковдоре. Нередки возгорания травы и в Мурманске.

«Палы часто приводят к повреждению различных хозяйственных построек и объектов – домов, сараев, линий электропередачи и связи, деревянных мостов, – сообщил Александр Башканов, старший инженер отдела ГПН и ПР Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области. - Нередко поджигателями травы являются владельцы пострадавших объектов, у которых палы вышли из-под контроля».

Сотрудники МЧС просят граждан не поджигать сухую траву на полях или в лесу и останавливать других. Есть простые правила:

Не разводите костры в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костер, нужно убедиться, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине), а потом сгрести лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра. Перед уходом необходимо хорошо залить костёр, разгрести золу и убедиться, что под ней не сохранилось тлеющих углей.

Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами.

Не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Если вы стали свидетелем подобного происшествия, незамедлительно звоните в пожарную охрану по номерам «01» (со стационарного телефона) или «101», «112» (с сотового).