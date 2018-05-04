В Мурманской области гречневая крупа подешевела почти на 1%

04 Мая 2018 года, 14:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – За период с 24 по 28 апреля этого года в Мурманской области наибольшее снижение цен отмечено на куриные яйца - на 2,2%, мороженую неразделанную рыбу - на 1,2%, гречневую крупу - на 0,9%, репчатый лук - на 0,8%, подсолнечное масло - на 0,6% и вермишель - на 0,5%.

Наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель - на 1,8%, сахарный песок - на 1,5%, белокочанную капусту, морковь - на 1,3% и яблоки - на 0,8%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.