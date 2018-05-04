Радиолокационные комплексы «Сопка-2» передадут подразделениям Северного флота

04 Мая 2018 года, 14:45

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Подразделения Северного флота в мае текущего года получат шесть комплектов радиолокационного комплекса «Сопка-2». Передача будет осуществлена в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в Минобороны.

РЛК «Сопка-2» предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. Благодаря высокой разрешающей способности комплекс способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы.

Комплекс оборудован защитным антенным куполом и способен работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до минус 40 градусов по Цельсию.