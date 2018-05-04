Инцидент с антиядерными активистами не помешает «Академику Ломоносову» добраться в Мурманск в срок

04 Мая 2018 года, 14:50

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Инцидент, который произошёл накануне в Балтийском море с группой антиядерных активистов, не помешал буксировке плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Днём 3 мая судно «Белуга-2» попыталось сблизиться с ПАТЭС в районе датского острова Борнхольм. Опасное сближение предовтратили суда конвоя, осуществляющего транспортировку плавучего атомного энергоблока. В караван российских судов входят буксиры «Умка», «Ясный» и спасательное судно «Спасатель Карев». Помощь в этом оказали катера береговой охраны Швеции и Дании.

«Несмотря на инцидент ПЭБ «Академик Ломоносов» будет доставлен, как и планировалось, сначала в Мурманск, а потом в Певек для снабжения электроэнергией жителей и предприятий Чукотского автономного округа. При этом Госкорпорация «Росатом» и Концерн «Росэнергоатом» открыты к сотрудничеству и конструктивному взаимодействию с заинтересованными сторонами по всем вопросам, связанным с безопасным и надежным использованием ядерных технологий», - сообщили в госкорпорации Росатом.

«Академик Ломоносов» покинул территорию «Балтийского завода» 28 апреля. Строительство энергоблока, который станет плавучей атомной станцией в Певеке, велось с 2009 года. Осенью 2018 года в Мурманске, куда «Академик Ломоносов» прибудет ориентировочно во второй половине мая, на базе Атомфлота запланирована загрузка ядерного топлива и начало пусковых операций. Летом 2019 года ПЭБ будет отбуксирован в место постоянного базирования.