На Балтике почтили память экипажа субмарины, пропавшей в 1942 году

04 Мая 2018 года, 19:25

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ - Мемориальная акция проведена 3 мая на Балтике, на месте гибели подводной лодки Щ-317, затонувшей в 1942 году. По информации «Российской газеты», это одна из самых легендарных и загадочных субмарин Балтийского флота: во время боевого похода она потопила три транспортных судна противника и повредила еще одно.

«Этот поход является одним из самых результативных в истории русского подводного флота», - рассказал РИА Новости руководитель поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

Предполагается, что подлодка подорвалась на немецкой мине. Долгие годы о судьбе субмарины не было известно ничего. Несколько лет назад поисковики обнаружили её на дне Финского залива, на глубине 78 метров.

Напомним, что Щ-317 - советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. 24 сентября 1935 года спущена на воду, 1 ноября 1936 года Щ-317 вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. Погибла субмарина в июле 1942 года вместе со всем экипажем в составе 41 моряка.

Фото: Иван Боровиков