Полиция разыскивает ушедшую из дома пожилую мурманчанку

04 Мая 2018 года, 15:13

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманская полиция разыскивает ушедшую из дома Ивантьеву Татьяну Максимовну. Дата рождения женщины – 28 апреля 1943 года. Уроженка Вологды зарегистрирована по адресу: Мурманск, жилой район Росляково, ул. Североморское шоссе, 12. Пенсионерка ушла из дома 24 апреля 2018 года и до настоящего времени не вернулась. 27 апреля 2018 года ее видели в подъезде дома 12 по улице Североморское шоссе в Росляково.

На вид женщине около 75 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие седые, на носу справа родинка, страдает потерей памяти. Была одета в летнее пальто (плащ) серого цвета, юбку черного цвета ниже колена, сапоги кожаные черного цвета, шапку серого цвета с украшением из меха.

В случае получения какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить в отдел полиции по телефонам (8-8152) 406-110, 406-430, 406-131, 8-911-301-51-43.