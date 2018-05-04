Дело о срыве строительства в Арктике рассматривает суд

04 Мая 2018 года, 15:28

МОСКВА/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – 7 мая в Мосгорсуде будет проверена законность возврата прокурору дела руководителей «Русальянс Строя», обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.

Учредитель и председатель совета директоров «Русальянс Строя» Алексей Эккерт и руководитель этой компании Дмитрий Бушманов подозреваются в похищении трёх миллиардов рублей в ходе строительства военных объектов. Следствие считает, что Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. Бушманов с помощью поддельных документов якобы должен был создать видимость ведущихся в Арктике работ.

В марте судья после нескольких месяцев слушания вернула уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу.

«Апелляционная инстанция рассмотрит жалобу на постановление Таганского суда Москвы о возврате дела в прокуратуру», — сообщили в суде.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАCC