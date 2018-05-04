Мурманчане смогут подняться на борт боевых кораблей

04 Мая 2018 года, 16:23

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске 8 и 9 мая с 12 до 19 часов жители и гости города смогут посетить боевые корабли. В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне малый ракетный корабль «Айсберг», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» будут базироваться у пирса дальних линий территории морского вокзала Мурманска.

«Посещение будет организовано экскурсионными группами по 50 человек. Ориентировочное время экскурсии – 40 минут. При себе необходимо иметь паспорт. Несовершеннолетние дети проходят в сопровождении взрослых», - сообщили в администрации Мурманска.

При входе будет организован досмотр, запрещено проносить с собой большие сумки и рюкзаки.