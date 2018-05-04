Северный флот получил после ремонта противолодочный самолет Ту-142МК

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г.М. Бериева передал Военно-морскому флоту России дальний противолодочный самолет Ту-142МК после капитального ремонта. Самолет получил собственное имя «Владимир Дубинский» в честь полковника Владимира Ивановича Дубинского — первого командира 76-го отдельного противолодочного авиационного полка ВВС Северного флота.
Как сообщает Объединённая авиастроительная корпорация, после прохождения всех необходимых испытаний Ту-142МК передали экипажу морской авиации Северного флота. Самолет успешно совершил перелет к месту постоянного базирования.