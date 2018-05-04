Несколько жителей покинули аварийный дом на улице Декабристов

04 Мая 2018 года, 16:08

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Мы продолжаем следить за ситуацией, которая сложилась в доме № 30 на улице Декабристов.

Напомним, 27 апреля было издано постановление администрации, в котором говорится, что из-за паводковых вод возникла угроза обрушения несущих конструкций здания. Жильцам предложили эвакуироваться, но они отказались, заявив, что подобная ситуация возникает ежегодно, и на самом деле со зданием ничего страшного не происходит.

Жители аварийного дома возмущены тем, что им предложено срочно покинуть свои квартиры, оставив мебель и бытовую технику, и переехать в пункт временного размещения, проще говоря, в общежитие. Бытовые условия в ПВР их не устраивают. После угроз отключить в доме электричество, отопление и воду жильцы пообещали начать голодовку.

Как сообщила Би-порту жительница дома №30 Анна Беспалова, 2 мая электричество действительно отключили, она обратилась с жалобой к депутату областной Думы Геннадию Степахно. Электричество включили. Сотрудники газовой службы приезжали, чтобы изъять газовые баллоны, но жильцы не позволили им это сделать. Жильцы написали жалобу в прокуратуру.

В администрации Мурманска сообщили, что шесть семей из аварийного дома № 30 по пр. Декабристов всё-таки переехали в пункт временного размещения на улице Героев-североморцев, 5/3. Сегодня ПВР посетили депутат Государственной Думы Алексей Веллер и временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска Алексей Лыженков.

«Первоначально жильцам аварийного дома предложен специально оборудованный пункт временного размещения, где имеются все бытовые условия. Впоследствии по заявлениям жильцов они будут расселяться в помещения маневренного фонда, — рассказал Алексей Лыженков. — Пункт временного размещения включает 25 помещений, среди них — 8 однокомнатных и 6 двухкомнатных. Для проживания есть все необходимое: большой холл, кухня, душевые и туалетные комнаты, бытовая техника».

Охрану многоквартирного дома и имущества людей, которые покинули дом, обеспечивают сотрудники полиции.