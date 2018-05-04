В исправительной колонии и следственном изоляторе у посетительниц изъяты телефон и флэшка

04 Мая 2018 года, 17:45

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Запрещённые предметы: сотовый телефон и сим-карту , флэш-накопитель и адаптер для него – пытались доствить женщины, прибывшие на свидания к своим близким в учреждения УФСИН России по Мурманской области.

Женщины были предупреждены об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов, но решили рискнуть. Результат печален: свидания отменены, в отношении правонарушительниц составлены протоколы об административном правонарушении.

Эту информацию распространила пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.