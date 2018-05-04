На заборе Путину написано

05 Мая 2018 года, 09:17

МУРМАНСК/5 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманчане, живущие в проблемном доме на улице Декабристов, придумали оригинальный способ привлечь внимание федеральных властей и лично президента. Несмотря на то, что несколько жильцов все-таки согласились покинуть аварийное здание, оставшиеся, судя по всему, намерены бороться до конца. Мало того, что они развешивают протестные плакаты по зданию, теперь они решили использовать для привлечения внимания огородивший его забор. На нем появилась огромная надпись: «Путин, помоги. Мы будем жить. Верните нашу собственность». Жильцы решили последовать примеру мурманчан из шестого дома по Кольскому проспекту, которые в июле прошлого года вывесили на своем доме плакат «Путин помоги. Уже год нет горячей воды». Вмешаются ли федеральные власти в ситуацию, пока неизвестно. Конфликтная ситуация в доме разворачивается с прошлой пятницы, когда людей решили экстренно расселять из-за угрозы обрушения, а их не устроили предоставляемые взамен условия.