Мурманчан приглашают на всероссийский субботник «Чистый берег»

05 Мая 2018 года, 10:20

МУРМАНСК/5 мая/ БИ-ПОРТ – Жителей заполярной столицы сегодня зовут принять участие в традиционной всероссийской акции «Чистый берег», которая уже четвертый год подряд походит под эгидой МЧС. Мероприятие ставит перед собой цель популяризовать экологическую культуру в обществе.

«Инициатива проведения всероссийского экологического субботника поддержана многими частными и государственными организациями», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области. В заполярной столице сбор и инструктаж волонтеров, а также всех желающих запланирован на 10 часов утра. Участники собираются у «Лапландии». С собой рекомендуется брать перчатки и мешки для сбора мусора.