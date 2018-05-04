В Заполярье после кемеровской трагедии закрыли еще один торгово-развлекательный центр

05 Мая 2018 года, 12:24

СЕВЕРОМОРСК/5 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники правоохранительных органов не остановились на закрытии торгово-развлекательного комплекса на Щербакова в Мурманске, не отвечающего требованиям пожарной безопасности. Теперь их внимание привлек такой же объект в Североморске.

«Речь идет о торгово-развлекательном комплексе в районе авиагородка», - сообщают в прокуратуре города.

Собственник и арендаторы уже получили уведомления и добровольно согласились покинуть помещения. Пока закрытие временное. Нарушения должны устранить до конца мая.

Напомним, после пожара в торгово-развлекательном центре «Вишня» в Кемерово в Мурманской области, как и по всей стране, прошли проверки пожарной безопасности.