В Баренцевом море ожидается столкновение двух судов

05 Мая 2018 года, 16:32

БАРЕНЦЕВО МОРЕ/5 мая/ БИ-ПОРТ – 31 мая в районе Варангер-фьорда норвежские и российские спасатели продемонстрируют навыки действий в чрезвычайных ситуациях. В широкомасштабных учениях «Баренц -2018» примут участие гражданские и военные суда разного класса, в том числе ледового и буксиры.

«По легенде произойдет столкновение двух судов с пострадавшими, - сообщают в Морском координационно-спасательном центре. – При этом в качестве жертв будут задействованы как манекены, так и живые люди».

В рамках мероприятия планируется эвакуация условно пострадавших. В этом году учениями руководит норвежская сторона.