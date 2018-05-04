Полиция ищет подростков, устроивших экстремальное шоу на крыше губернаторского дома

05 Мая 2018 года, 18:50

МУРМАНСК/5 мая/ БИ-ПОРТ – В сети появилось видео с участием двух мурманских подростков, развлекающихся опасными трюками на крыше девятиэтажки. Опасное шоу молодые люди затеяли между двумя домами на улице Софьи Перовской, один из которых, по информации журналистов, опубликовавших кадры, губернаторский. Первый подросток нагибался назад, чуть не падая с крыши, другой делал вид, что пинает его. Происходящее молодые люди снимали на камеру. Очевидцы трюков вызвали полицию, но молодые люди успели сбежать. Правоохранительные органы проводят проверку.