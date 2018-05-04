В Полярных Зорях медведь гулял по центру города

05 Мая 2018 года, 19:35

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Жители города Полярные Зори последнее время все чаще встречают медведей. Сразу несколько предупреждений о встрече с бурыми хищниками появилось вчера в популярных городских сообществах в социальных сетях. Местные жители также обратились в отдел полиции.

«По словам горожан, они видели медведя рядом со стадионом, - сообщают в администрации города. – Также следы были у церкви».

Между тем, профильный отдел регионального министерства природы пока не получал жалоб на агрессию со стороны медведей из района.

Напомним, первого в этом году медведя жители города увидели на улице Ломоносова. Чуть позже появилась неофициальная информация, что это медведица с медвежонком.