В Мурманской области пройдут генеральные репетиции парада

06 Мая 2018 года, 07:20

Мурманск, Североморск /6 мая/ БИ-ПОРТ – В понедельник в Мурманске и Североморске состоятся генеральные репетиции парада Победы. Всего в торжественных колоннах по улицам пройдут 1400 человек. Это военнослужащие Северного Флота, сотрудники силовых структур, ДОСААФ России, нахимовцы и юнармейцы. В Мурманске участников парада будет около 900 человек. Репетиция начнется в 20 часов. В заполярной столице принимать парад будет командующий Северным Флотом адмирал Николай Евменов. В Североморске генеральная репетиция парада начнется в 10 утра. Принимать ее будет контр-адмирал Владимир Гришечкин. В рамках парада зрители смогут увидеть средний танк «Т-34». В составе механизированной колонны пройдут восстановленные на Северном флоте исторические образцы, а также современная военная техника. Это бронеавтомобили «Тигр», снегоболотоходы «Алеут», бронетранспортёры БТР-82А, танки Т-72Б3, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400, беспилотные летательные аппараты «Форпост», реактивные артиллерийские системы «Град» и другие. Всего 45 единиц. В этом году парад первый раз состоится в Зеленоборском, где его участниками станут военнослужащие арктической бригады.