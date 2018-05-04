Вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин наградил военнослужащих СФ

06 Мая 2018 года, 08:22

Североморск/6 мая/ БИ-ПОРТ – В преддверии Дня Победы в Североморске прошло торжественное собрание и концерт. На нем присутствовали военнослужащие Северного флота, командующий адмирал Николай Евменов, а также представители регионального правительства и областной Думы.

Первый вице-губернатор Алексей Тюкавин обратился к собравшимся и заявил, что от имени главы региона выражает глубокую признательность всем, кто сражался на море и на суше, и чей самоотверженный труд способствовал разгрому фашизма.

«Желаю крепкого здоровья ветеранам военно-морского флота. Низкий вам поклон за то, что выстояли в тяжелые для флота времена, ничем не посрамив честь Военно-Морского флага, за все, что вы сделали во имя создания современного океанского флота», – отметил Алексей Тюкавин.

Наиболее отличившимся военнослужащим заместитель главы области вручил региональные награды. Почётным знаком Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» награждены: подполковник Сергей Сороченко, капитан III ранга Андрей Козлов, майор Павел Калинин и старший мичман Юрий Захаров.