Мурманские байкеры приняли участие в массовом мотопробеге ко Дню Победы

06 Мая 2018 года, 10:24

ЧЕРЕПОВЕЦ/6 мая/ БИ-ПОРТ – Байкеры из Заполярья стали участниками массового мотопробега в Череповце. Мероприятие стартовало у торгового центра на Октябрьском проспекте. Всего для участия в мотопробеге съехалось более 150 человек.

«По словам мотоциклистов, цель акции – показать, что подвиг героев Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти потомков», - сообщает издание «МК-Вологда».

Помимо мурманчан, участие в мотопробеге приняли байкеры из Северодвинска и Сибири. Колонна проехала до проспекта Победы, после чего направилась в сторону улицы Архангельской до Северного моста. Весь путь байкеров сопровождали сотрудники ГИБДД.

Мотопробег проходит в Череповце ежегодно. Каждый год число его участников увеличивается.