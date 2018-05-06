В Мурманской области перестанут работать 1700 лифтов

06 Мая 2018 года, 12:26

МУРМАНСК/6 мая/ БИ-ПОРТ – Глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский сообщил журналистам, что большое количество лифтов в регионе в ближайшие полгода перестанут работать. Всего их будет 1700, и наладить замену оборудования через Фонд капитального ремонта возможности нет.

«Умножьте 3 миллиона на 1700 - и станет понятно, что никакой фонд с этим не справится», - отметил Владимир Гноевский.

Он призвал муниципальные власти и управляющие организации инициировать проведение общих собраний собственников квартир в многоквартирных домах, чтобы разъяснить им необходимость принятия решения о замене лифтового оборудования за счет их средств. По словам Владимира Гноевского, это законная процедура. При этом собственникам жилья, которые будут выплачивать деньги за установку новых кабин, не будут параллельно начисляться взносы за капитальный ремонт.