Мурманчанке торжественно вручат орден отца, погибшего в Великую Отечественную

МУРМАНСК/6 мая/ БИ-ПОРТ – В преддверии Дня Победы глава муниципального образования Дмитрий Филиппов вручит орден Красной Звезды мурманчанке Лидии Писковниной. Владельцев награды искали около двух лет. Орден принес в военный комиссариат Архангельска один из горожан. По его словам, награду передал ему коллега по работе.
Работники военкомата и городской администрации стали выяснять, кому принадлежит орден. Они обратились с запросом в Центральный архив министерства обороны РФ, который находится в подмосковном Подольске.
«Оттуда пришёл ответ, что кавалером ордена является уроженец Каргополья капитан Николай Осипович Кононов, получивший награду в июле 1945-го, - сообщает портал «Двина сегодня». В ходе взаимодействия с Каргопольским военкоматом выяснилось, что у награждённого есть родственники – дочь и внучка, которые в данный момент проживают в Мурманске».
85-летняя Лидия Писковнина официально подтвердила, что готова принять награду. Архангельские чиновники переслали орден в Мурманск.
На днях он будет вручен дочке погибшего.