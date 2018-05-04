Мурманчанке торжественно вручат орден отца, погибшего в Великую Отечественную

06 Мая 2018 года, 14:29

МУРМАНСК/6 мая/ БИ-ПОРТ – В преддверии Дня Победы глава муниципального образования Дмитрий Филиппов вручит орден Красной Звезды мурманчанке Лидии Писковниной. Владельцев награды искали около двух лет. Орден принес в военный комиссариат Архангельска один из горожан. По его словам, награду передал ему коллега по работе.

Работники военкомата и городской администрации стали выяснять, кому принадлежит орден. Они обратились с запросом в Центральный архив министерства обороны РФ, который находится в подмосковном Подольске.

«Оттуда пришёл ответ, что кавалером ордена является уроженец Каргополья капитан Николай Осипович Кононов, получивший награду в июле 1945-го, - сообщает портал «Двина сегодня». В ходе взаимодействия с Каргопольским военкоматом выяснилось, что у награждённого есть родственники – дочь и внучка, которые в данный момент проживают в Мурманске».

85-летняя Лидия Писковнина официально подтвердила, что готова принять награду. Архангельские чиновники переслали орден в Мурманск.

На днях он будет вручен дочке погибшего.