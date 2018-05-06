Госжилинспекция Мурманской области хочет лишить лицензий 25 управляющих компаний

06 Мая 2018 года, 15:37

МУРМАНСК/6 мая/ БИ-ПОРТ – Сразу 25 управляющий компаний в Заполярье попали в «черный» список Государственной жилищной инспекции. Ведомство настаивает на лишение из лицензий. Заявления об аннулировании разрешений на работу уже поданы в арбитражный суд.

«Претензии у ГЖИ есть к управляющим компаниям практически всего Кольского полуострова, - сообщает интернет-ресурс «Суд 51». - Это и ООО «Октябрьское ЖЭУ», и муниципальное предприятие города Мурманска, а также «Эксплуатация-сервис», ООО «УК «Наш дом», МУП «РИЦ» муниципального образования Ковдорский район.

Судебные заседания назначены с мая по июль этого года. Арбитражный суд отказал в рассмотрении дел по упрощённой процедуре. Дела будут рассматриваться по общим правилам, с участием всех сторон.