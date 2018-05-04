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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Мурманчанин принял участие в кастингах шоу «Танцы» на ТНТ
 
 
 
 
06 Мая 2018 года, 17:17

Мурманчанин принял участие в кастингах шоу «Танцы» на ТНТ


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/6 мая/ БИ-ПОРТ – Северянин Сергей Аникиев пытался попасть в шоу «Танцы» на канале ТНТ. В этот раз кастинги проходили в разных городах России и даже в Израиле.  

«Танцует Сергей с 17 лет, из которых 16 лет занимался народным и классическим танцем. Основное направление сейчас hip-hop, осваивает houseи другие стили. Сергей признается, что спортивные бальные танцы – его слабое место. Основатель команды RIDN Crew», - написано в профайлесеверянина.

Кастинг,  северянин, к сожалению, не прошел, но, по его словам, он не унывает. Кроме того, как рассказывает северянин, в этот раз в Петербурге собралось не так много желающих, чтобы принять участие в шоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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