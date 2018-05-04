В Долине Славы прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР
Сарафанная дипломатия, или почему на севере жить хорошо Сарафанная дипломатия, или почему на севере жить хорошо
Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 7 мая в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 7 мая в МК «Гларус»
Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика» Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 05.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
85,7008
0,2156
1 USD
Доллар США
63,2012
1,2015
1 EUR
Евро
75,6392
0,4336
10 NOK
Норвежских крон
78,4124
0,5194
10 SEK
Шведских крон
71,5934
-0,0105
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Дело о срыве строительства в Арктике рассматривает суд
04 Мая 2018, 15:28
Дело о срыве строительства в Арктике рассматривает суд
Инцидент с антиядерными активистами не помешает «Академику Ломоносову» добраться в Мурманск в срок
04 Мая 2018, 14:50
Инцидент с антиядерными активистами не помешает «Академику Ломоносову» добраться в Мурманск в срок
Больничный по уходу за дошкольниками теперь выдаётся на весь период лечения
04 Мая 2018, 13:38
Больничный по уходу за дошкольниками теперь выдаётся на весь период лечения
Сотрудники МЧС просят жителей области не поджигать сухую траву
04 Мая 2018, 13:25
Сотрудники МЧС просят жителей области не поджигать сухую траву
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманской области перестанут работать 1700 лифтов
06 Мая 2018, 12:26
Из окна общежития выпала мурманчанка
06 Мая 2018, 15:55
Госжилинспекция Мурманской области хочет лишить лицензий 25 управляющих компаний
06 Мая 2018, 15:37
Мурманчанин принял участие в кастингах шоу «Танцы» на ТНТ
06 Мая 2018, 17:17
Мурманские байкеры приняли участие в массовом мотопробеге ко Дню Победы
06 Мая 2018, 10:24
Мурманчанке торжественно вручат орден отца, погибшего в Великую Отечественную
06 Мая 2018, 14:29
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Долине Славы прошли памятные мероприятия ко Дню Победы
 
 
 
 
07 Мая 2018 года, 09:55

В Долине Славы прошли памятные мероприятия ко Дню Победы


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ - В Долине Славы состоялись торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В торжествах приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, председатель областной думы Сергей Дубовой, представители правительства Мурманской области, командования Краснознаменного Северного флота, областной думы, органов местного самоуправления, а также члены ветеранских и поисковых объединений, общественность, жители Мурманской области и других регионов России.

2 2

На площади у мемориального комплекса состоялся торжественный митинг. Открывая митинг, первый заместитель главы региона отметил, что в эти майские дни воедино слились великая гордость за наших дедов и прадедов, одолевших фашистские орды, и великая скорбь по неисчислимым жертвам, принесённым народами нашей страны на алтарь Победы. «Практически в каждой российской семье в эти дни вспоминают о тех, кто не вернулся с фронта, пропал без вести, умер от травм. Наш общий счёт числа жертв той самой в истории войны до сих пор не закрыт. Все последующие поколения в неоплатном долгу перед воинами, которые одержали победу в Советском Заполярье», - отметил Алексей Тюкавин.

2 3

По завершении митинга состоялся парад воинских частей Северного флота. Затем участники торжеств возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать» и к могилам воинов, павших в районе Долины Славы.

На территории мемориального комплекса были установлены интерактивные площадки, выставки вооружений и медицинских принадлежностей, проведена концертная программа и разбиты палатки с полевой кухней для всех желающих.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
В Мурманске открылась выставка художника Виктора Кобзева
2.
Полицейские продолжают устанавливать личность выловленного в Имандре мужчины
3.
Синоптики обещают до +13 градусов по области
4.
Мурманчанин принял участие в кастингах шоу «Танцы» на ТНТ
5.
Из окна общежития выпала мурманчанка
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»