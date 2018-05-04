В Долине Славы прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

07 Мая 2018 года, 09:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ - В Долине Славы состоялись торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В торжествах приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, председатель областной думы Сергей Дубовой, представители правительства Мурманской области, командования Краснознаменного Северного флота, областной думы, органов местного самоуправления, а также члены ветеранских и поисковых объединений, общественность, жители Мурманской области и других регионов России.

На площади у мемориального комплекса состоялся торжественный митинг. Открывая митинг, первый заместитель главы региона отметил, что в эти майские дни воедино слились великая гордость за наших дедов и прадедов, одолевших фашистские орды, и великая скорбь по неисчислимым жертвам, принесённым народами нашей страны на алтарь Победы. «Практически в каждой российской семье в эти дни вспоминают о тех, кто не вернулся с фронта, пропал без вести, умер от травм. Наш общий счёт числа жертв той самой в истории войны до сих пор не закрыт. Все последующие поколения в неоплатном долгу перед воинами, которые одержали победу в Советском Заполярье», - отметил Алексей Тюкавин.

По завершении митинга состоялся парад воинских частей Северного флота. Затем участники торжеств возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать» и к могилам воинов, павших в районе Долины Славы.

На территории мемориального комплекса были установлены интерактивные площадки, выставки вооружений и медицинских принадлежностей, проведена концертная программа и разбиты палатки с полевой кухней для всех желающих.