99 лет отмечают уголовно-исполнительные инспекции

07 Мая 2018 года, 10:10

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня – профессиональный праздник у сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Мурманской области. 99 лет назад, 7 мая 1919 года, при губернских и областных отделах юстиции впервые в истории уголовно-исполнительной системы создано Бюро принудительных работ как учреждения, исполняющие наказания, не связанные с лишением свободы.

Сейчас существует четыре вида наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы.

Но круг обязанностей инспекций очень широк: условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, осуществление контроля за исполнением осужденными, признанными больными наркоманией, обязанности пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию. Кроме того инспекции контролируют подозреваемых и обвиняемых, находящихся под домашним арестом .

В Мурманской области существует 11 подразделений Уголовно-исполнительной инспекции, где трудятся 53 сотрудника. Их самоотверженная работа, зачастую незаметная, вносит весомый вклад в укрепление безопасности граждан.